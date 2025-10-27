Program, gönüllülerin ve velilerin katılımıyla gerçekleşen renkli etkinliklerle başladı. Çocuklar, hazırladıkları koro gösterisiyle Cumhuriyet şarkılarını büyük bir heyecanla seslendirdi.

Etkinlikte çalınan piyano eşliğinde hep birlikte söylenen marşlar, salonda duygu dolu anlar yaşattı. Gönüllüler ve çocukların el ele verdiği etkinlikte, Cumhuriyet’in değerleri bir kez daha sevgiyle ve umutla hatırlandı.

TEGV gönüllüleri ve çocuklar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet’in 102. yılını hep birlikte kutlayarak "Cumhuriyet biziz!" mesajını verdiler.