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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Yılın ilk faiz kararı için PPK, Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde toplandı. Geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 8,5 olan politika faizi yüzde geçtiğimiz ay 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5’e yükseltilmişti. Peki Ocak 2024 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? İşte detaylar…

Parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa sürede tamamlanacağı ve yılın son çeyreğinde ise faizlerin indirileceği belirtilen TCMB faiz kararı Ocak 2024 için saat 14.00 itibarıyla belli oldu. Ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyordu. Merkez Bankası 250 baz puan artışla faizleri yüzde 45’e yükseltti.