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Van’ın nüfusu 2000 yılında 895 bin 836 iken, bu sayı 2001 yılında 908 bin 296 oldu. 2002 yılında 919 bin 727’ye ulaşan Van nüfusu, 2003 yılında 930 bin 984 olarak gerçekleşti. Artış eğilimini sürdüren Van nüfusu, 2004 yılında 942 bin 771’e, 2005 yılında 954 bin 945’e, 2006 yılında ise 979 bin 671’e yükseldi.

DEPREMDE NÜFUS AZALDI

Van’ın nüfusu 2008 yılı sayımlarında ise 1 milyonu aşarak 1 milyon 4 bin 369 olarak gerçekleşti. Van’ın 2009 yılındaki nüfusu 1 milyon 22 bin 310’a, 2010’da 1 milyon 35 bin 418’e yükseldi. Ancak Van’ın nüfusu 2011 yılındaki Van depreminin ardından, verilen göçlerle birlikte azaldı ve 1 milyon 22 bin 532 olarak açıklandı.

2011 depreminin ardından Van nüfusu yeniden artış göstererek 2012’de 1 milyon 51 bin 975 oldu. Nüfusu 2013’te 1 milyon 70 bin 113, 2014’te 1 milyon 85 bin 542, 2015’te 1 milyon 96 bin 397, 2016’da 1 milyon 100 bin 190, 2017’de 1 milyon 106 bin 891, 2018 yılında ise 1 milyon 123 bin 784 olarak gerçekleşen Van’da 2019 yılı nüfusu 1 milyon 136 bin 757’ye, 2020 yılında 1 milyon 149 bin 342’ye yükseldi.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ

Van’ın nüfusu 2021 yılı itibari ile düşüş eğilimine girdi. 2021 yılında Van’ın nüfusu bir önceki yıla oranla düşerek 1 milyon 141 bin 15 oldu. 2022 yılında da bu düşüş sürdü ve Van’ın nüfusu 1 milyon 128 bin 749 olarak açıklandı. Son açıklanan verilere göre 2023 yılı nüfusunda da Van’ın gerilediği görüldü. TÜİK tarafından açıklanan son rakamlara göre Van’ın 2023 yılı nüfusu 1 milyon 127 bin 612 olarak kayıtlara geçti.