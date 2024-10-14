Sivas'ın Gözmen köyünde yaşanan korkunç bir olay, herkesin yüreğini dağladı!66 koyunun telef olduğu ve 15'inin yaralandığı bu trajik durum, köyde ilk kez yaşanan bir olay olarak kayıtlara geçti. Selim Kılıçoğlu, sabah saatlerinde, hasta ineğine bakmak için gittiği ağılda, hayvanlarının acı içinde yattığını görünce büyük bir şok yaşadı. Ahır kapılarının açık olduğunu ve hayvanların köşelere sıkıştırıldığını fark ettiğinde, gözyaşları içerisinde çaresizliğini ifade etti. Bu olay, köydeki besicilerin güvenliğini ve hayvanlarını koruma konusunda ciddi endişelere yol açtı Selim Kılıçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "40 yıllık birikimim gitti, hiçbir şeyim kalmadı," diyerek acısını dile getirdi. Hayvanlarının telef olmasının kendisi için nasıl bir yıkım olduğunu anlatırken, köyde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Kılıçoğlu, bu olayın sadece kendisi için değil, tüm köy için derin bir kaygı yarattığını ifade etti. "Yardım bekliyorum," diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Bu trajik durum, köydeki diğer besicilerin de korku içinde olmasına neden oldu. Olayın ardından köy muhtarı Yüksel Sarıkaya, Kılıçoğlu’na yardım etmek için köy halkıyla birlikte harekete geçeceklerini duyurdu. Ancak köylüler, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini düşünüyor.

KÖYDEKİ DİĞER BESİCİLER BU OLAYA NASIL YANIT VERDİ?

Kurt saldırısı sonrası köydeki diğer besiciler, bu olayın kendilerini nasıl etkilediğine dair endişelerini dile getirdi. Selim Kılıçoğlu'nun yaşadığı bu trajedi, köydeki hayvancılık faaliyetlerini tehdit eden bir durum haline geldi. Besiciler, güvenlik önlemlerinin artırılması ve hayvanlarını korumak için daha fazla destek talep ediyor. Bu olay, köyde hayvancılık yapan herkes için bir uyarı niteliği taşırken, köy muhtarı ve yerel yetkililer, bu tür saldırıların önüne geçebilmek adına gerekli adımları atmak zorunda olduklarını kabul ediyor. Kurtların köye bu kadar yaklaşmasının nedenleri araştırılmaya başlanmışken, köylüler, kendi güvenliklerini sağlamak için daha dikkatli olmaya karar verdiler.