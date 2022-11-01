Mahir Ünal görevinden affını istedi!

Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

Yerine Özlem Zengin getirildi

Mahir Ünal'ın görevden af talebinin ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu.