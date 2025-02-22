Açıklanan istatistiklere göre 2025 yılının ilk ayında ülkemizi ziyaret eden toplam kişi sayısı 2 milyon 171 bin 118 olurken, bu dönemde Van’ı ziyaret eden kişi sayısı ise 52 bin 702 oldu.

Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de alınan ve Türkiye İstatistiktik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan geçici sınır verilerine göre; 2025 yılının Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 oranında bir artış göstererek 2 milyon 171 bin 118 oldu.

2025 Ocak döneminde yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 58,43 ile ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Van yüzde 2,43 ile 6. sırada yer aldı.

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 6 il şu şekilde oldu;

İstanbul 1 milyon 268 bin 660 yüzde (58,43), Edirne 235 bin 778 (yüzde 10,86), Antalya 166 bin 742 (yüzde 7,68), Artvin 99 bin 509 (yüzde 4,58), Hakkari 62 bin 360 (yüzde 2,87), Van 52 bin 702 (yüzde 2,43).

Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Sınır Kapılarının Bağlı Olduğu İllere ve Taşıt Araçlarına Göre Dağılımında hava yolu ile Van’a gelen yabancı sayısı 6, demir yolu ile gelen kişi sayısı 6, kara yolu ile gelen kişi sayısı 52 bin 690 oldu.