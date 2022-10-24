TRT 1 ekranlarında başlayacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı çalışmaları süren dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Yürek Çıkmazı dizisi ne zaman başlayacak?

Yürek Çıkmazı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Yürek Çıkmazı dizisinin çekim çalışmaları devam ediyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı fakat yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı. Yürek Çıkmazı dizisinin çok yakında yayınlanacağı tahmin ediliyor.