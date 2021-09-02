Yasak Elma İzleyicilerine Bomba Haber!

Fox'un en sevilen fenomen dizisinden izleyicilerini sevindirecek müjdeli haber geldi! Yasak Elma dizisi yeni sezona bomba gibi girecek. yeni sezon Yasak Elma ne zaman başlayacağı en merak edilen haberler arasında yer alıyor. Peki Yeni Sezon ne zaman başlayacak? diziye Hangi Yeni oyuncular Katıldı?

Med Yapım imzalı, başrollerini Eda Ece, Berk Oktay ve Şevval Sam'ın paylaştığı, Fox TV ekranlarında 4 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizi 5. sezonunun çekimlerinin başladığı öğrenildi.

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Nesrin Cavadzade'nin ardından Barış Kılıç, Şafak Pekdemir, Gülenay Kalkan ve Erdal Özyağcılar'ın ayrılmasından sonra kadroya yeni sezon için Murat Aygen, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Gizem Denizci dahil oldu.

Yasak Elma 5.sezon ne zaman yayınlanacak?

Yapımını Fatih Aksoy'un üstlendiği, senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma’nın beşinci sezonunun 13 Eylül Pazartesi akşamı başlaması bekleniyor.