Yasak Elma Dizisi Oyuncuları Bölüm Başına Ne Kadar Ücret Alıyor? Yasak Elma Dizisi Oyuncuları Ne Kadar Kazanıyor?

Med Yapım imzası ile ilk bölümünü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlamaya başlayan Yasak Elma dizisi, yönetmen koltuğuna bu sezon Ece Erdek Koçoğlu'nu oturttu. Entrikalar ile dolu senaryosunu hala Melis Civelek ve Zeynep Gür ikilisinin kaleme aldığı Yasak Elma dizisi, bu sezon birbirinden ünlü isimleri oyuncu kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz sezon Ender Çelebi (Şevval Sam), Yıldız Yılmaz Kuyucu (Eda Ece), Çağatay Kuyucu (Berk Oktay), Asuman (Melisa Doğu), Caner Çelebi (Barış Aytaç), Emir (Serkan Rutkay Ayıköz), Aysel (Vildan Vatansever), Hasan Ali Kuyucu (Erdal Özyağcılar), Şahika Ekinci (Nesrin Cavadzade), Kaya Ekinci (Barış Kılıç), Zehra Argun Kara (Şafak Pekdemir), Mert Kara (Can Nergis), Cansu (Nilperi Şahinkaya) Feride Taşkın (Gülenay Kalkan Ünlüoğlu) karakterleri ile seyircisinin karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin oyuncularına kelimenin tam anlamıyla servet ödediği öğrenildi!

Yasak Elma dizisinin bugüne kadar en sevilen karakterleri olan Yıldız, Ender ve Şahika karakterlerine hayat veren Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade beş sezon boyunca Yasak Elma dizisinden en çok parayı kazanan isimler olduğu ortaya çıktı. Bölüm başına 47 bin TL ile 50 bin TL arası ücret alan Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’yi takip eden isimler ise; Çağatay karakterini oynayan Berk Oktay, Hasan Ali karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar ve Zehra karakterine rol veren Şafak Pekdemir oldu. Yasak Elma dizisinden bölüm başına 35 bin TL ile 45 bin TL arasında ücret alan Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Şafak Pekdemir’i takip eden isimlerin aldığı ücretler ise dizinin izleyenlerini bir hayli şaşırttı.