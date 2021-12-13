Yargı dizisi 12.bölüm ne zaman?

Ekranların beğenilerek seyredilen dizisi Yargı'da neler oldu? Son bölümde ne oldu? Katilin kim olduğu belli oldu? Katil kim? Yargı’da katil geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Ceylin ve Ilgaz Şimdi bunu kanıtlamaya çalışırken Çınar'da cezaevinden çıkıyor. Ancak Çınar'ı dışarıda daha büyük tehlikeler bekliyor. Peki Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı Çınar ölecek mi?

Yargı Çınar ölecek mi? Yargı 6. bölüm 2. fragman yayında!

Kanal D'nin yeni dizisi yargı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Merakla beklenen Yargı 6. bölüm 2. fragman yayında. Peki Yargı Çınar ölecek mi? Yargı Çınar diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede izlenme rekorları kıran dizi Yargı 6. bölüm 2. fragmanı yayında. Yargı’da katil geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. Ceylin ve Ilgaz Şimdi bunu kanıtlamaya çalışırken Çınar'da cezaevinden çıkıyor. Ancak Çınar'ı dışarıda daha büyük tehlikeler bekliyor. Peki Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı Çınar ölecek mi?

Kanal D'de Pazar akşamları ekranlara gelen başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı dizi Yargı yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. İnci'yi öldüren katilin kim olduğunu geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümde ortaya çıkmıştı. Ancak bunu sadece Ceylin, Eren ve Ilgaz biliyor. Şimdi sıra katilin Engin olduğunu kanıtlamak da. Bu sırada Çınar’ın olay sırasında başka bir yerde olduğu kanıtlanıyor. Çınar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ediliyor ancak daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Peki Yargı Çınar ölecek mi? Yargı Çınar ayrılıyor mu?

Yargı yeni bölümde Engin'in katil olduğu netleşiyor. İnci'ye öldüren kişinin Engin olduğunu artık Ceylin ve Ilgaz biliyor. Ancak ikisinin bilmesi yetmiyor savcıya da bu durumu kanıtlamaları gerekiyor. Bu sırada Eren Çınar'ın cinayet sırasında başka bir yerde olduğunu kanıtlıyor. Çınar ortaya çıkan kanıtlarla beraber cezaevinden tahliye oluyor ve evine dönüyor. Fakat Çınar'ın tahliye olması onun hayatını kurtarmaya yetmiyor. Hala katilin Çınar olduğunu düşünen ve dışarıya çıkmasına tahammül edemeyen İnce'nin babası Çınar'ı parkta vuruyor.

Ceylin katilin Engin olduğunu bile bile yüzüne bakmaya dayanamıyor. Ancak gerçek kanatları bulana kadar bunu gizlemekten başka çaresi yok. Bu sırada cinayeti aydınlatmaya çalışan Ceylin ve Ilgaz'ın arasındaki yakınlaşma giderek artıyor. Fakat onların arasına da bir cinayet girecek gibi görünüyor.

YARGI ÇINAR ÖLECEK Mİ?

Yargı 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Çınar’ın vurulduğu görülüyor. Şimdi dizinin yakın takipçileri yargı Çınar ölecek mi, Çınar diziden ayrılıyor mu gibi soruların yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Yargı Çınar karakterinin ayrılacağı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada izleyici Çınar'ı çok sevdi ve diziye devam etmesini istiyor. Senaristler Çınar için yeni sahneler yazabilir.