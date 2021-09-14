Uzak Şehrin Masalı Dizisinin Konusu Nedir? Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Hangi gün hangi saatte yayınlanıyor?

Başrollerini Aslıhan Güner ve Barış Kılıç’ın oynadığı Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor. “Uzak Şehrin Masalı” dizisi Pazar akşamları saat: 20.00’da Fox Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Seneryo ve hikayesi Can Sinan’a ait olan ve yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan, Tuğçe Hükeyme Küçükkalıpçı’nın üstlendiği Uzak Şehrin Masalı dizisi bütün heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve Barış Kılıç’ın oynadığı Uzak Şehrin Masalı dizisi İzleyicilerini derinden etkileyecek. Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir… Dizide bizi bekleyen imkansız aşk hikayeleri beklemekte.

Oyuncu Kadrosunda Hangi isimler var?

OYUNCULAR: ASLIHAN GÜNER, TİMUR ACAR, BEGÜM BİRGÖREN, BARIŞ KILIÇ, ZEYNEP ERONAT.

YAPIM ŞİRKETİ: 25 FİLM

YAPIMCI: FIRAT PARLAK & KORAY ŞAHİN

YÖNETMEN: MUSTAFA ŞEVKİ DOĞAN & TUĞÇE HÜKEYME KÜÇÜKKALIPÇI

SENARYO VE HİKAYE: CAN SİNAN

İDARİ YAPIMCI: ARZU ERSAN

MÜZİK: MAYKİ MURAT BAŞARAN & SUNAY ÖZGÜR & ENGİN ARSLAN

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ZEKERİYA KURTULUŞ

SANAT YÖNETMENİ: AYLİN ADAY

KOSTÜM SORUMLUSU: ALEV TÜYSÜZ

Filmin konusu nedir?

“Uzak Şehrin Masalı” Her Pazar 20.00'de FOX'ta!

O gece Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynatır. Yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çocuklarını alıp evi terk eder. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığınır. El ele verip tüm küskünlükleri geride bırakır iki kardeş. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacaklardır. Umay tam hayatına bir çeki düzen verecektir ki karşısına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıkar. Şimdi çocuklarının da kendisinin de kaderi bu tehlikeli adamın ellerindedir…

Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir…