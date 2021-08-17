Acun Ilıcalı bomba haberi Instagram'da duyurdu! Zuhal Topal TV8'de işte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kanalı TV8 için bomba bir transfere daha imza attı. Gündüz kuşağının sevilen ismi Zuhal Topal yeni sezonda TV8’de…



17.08.2021 - 15:37 17.08.2021 - 15:39 Volkan Arık

Acun Ilıcalı bomba transferi Instagram'da duyurdu! Zuhal Topal yeni sezonda TV8'de



Geçtiğimiz günlerde Zuhal Topal'ın yeni sezon için Fox TV ile anlaşmaya varamadığı İddia ediliyordu. Uzun süreden beri Fox TV ekranlarında gündüz kuşağı programı yapan Zuhal Topal'ın yeni sezonda ne yapacağı ise merak konusuydu. O bomba haber bugün geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Zuhal Topal’ı TV8’e transfer ettiklerini duyurdu.

YENİ SEZONDA TV8’DE OLACAK



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Ünlü sunucu Zuhal Topal yeni sezonda TV8 ekranlarında gündüz kuşağı programı yapmaya başlayacak. Zuhal Topal'ın transfer haberini ise TV8 sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar verdi. Acun Ilıcalı Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda “Gündüz kuşağının sevilen ismi Zuhal Topal yeni sezonda TV8 de” ifadelerini kullandı.

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ZUHAL TOPAL'IN PROGRAMI DEĞİŞECEK Mİ?

İzleyiciler ise yeni sezonda Zuhal Topal'ın aynı içerikte programı yapacağını yoksa farklı bir içerikle mi izleyici karşısına çıkacağını merak ediyor. Şu an için TV8'de Zuhal Topal'ın programının detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

ZUHAL TOPAL FOX TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Zuhal Topal'ın uzun yıllardan beri gündüz kuşağı programı yaptığı Fox TV'den ayrılık haberi geçtiğimiz günlerde gelmişti. İzlenme rekorları kıran programları ile tanınan ünlü Sunucunun yeni sezon için Fox TV'den çok uçuk bir ücret istediği iddia edilmişti. Zuhal Topal'ın istediği ücret nedeni ile kanal ile arasına kara kedi girerken yeni sezon anlaşması bugün geldi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile anlaşma yapan Zuhal Topal yeni sezonda TV8 ekranlarında gündüz kuşağında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak:ilan365