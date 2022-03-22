TRT 1 ekranlarının yeni yarışma programının fragmanı yayınlandı. Yarışmanın başlayacağı tarih ve programın formatı merak ediliyor.

Türkiye'nin Mutfağı programının formatı nasıl? TRT 1

TRT 1 ekranlarının yeni programında TürkMutfağı yemekleri yapılacak. Farklı şehirlerden yarışmaya katılacak olan yarışmacılar kendi yörelerinin yemeklerini yapacak.