TRT 1 Bizim Köyün Kızları Programı Başladı Mı?

TRT 1 ekranlarının yeni yarışması izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yarışmanın konusu nedir? Kimler katılabilir çekimler nerde yapıldı. İzleiciler bu soruların cevabını merakla bekliyor?

Bizim Köyün Kızları isimli yarışma programı TRT1’de başladı!

“Bizim Köyün Kızları” bugün saat 13.00’de TRT 1’de başladı. Bizim Köyün Kızları” hafta içi her gün saat 13.00’de TRT 1 ekranlarında olacak. Yaptığı farklı projelerle Türk televizyonculuk tarihinde ilklere imza atan TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında “Bizim Köyün Kızları” isimli yarışma programıyla ekranlara yeni bir soluk getiriyor.

Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor.

Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar.

Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler.

İki eğitmenin bulunduğu yarışmada, yarışmacı kızlara doğal yaşam etaplarında Şaziment Selam eşlik ederken, mutfak etaplarında ise Nuray Köse eğitmen koltuğunda oturuyor.

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.