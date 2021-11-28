Teşkilat 24.bölüm tek parça izle

Ekranların nefeslerini tutarak izlediği diziz her hafta dahada heyecanlı aksiyonlu oluyor. Peki bu hafta neler oldu hain kim? Dizinin en heyecanlı kısmı ne oldu? Diziden ayrılan olacak mı? Hangi oyuncular diziye katılacak? Tüm merak edilenler haberimizde..

Teşkilat Serdar hain mi? Teşkilat’ta Serdar MİT içine mi sızdırıldı?

Teşkilat dizi nefes kesen operasyonlarıyla izleciden tam not alıyor. Dizide milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin, Türkiye düşmanlarının oyunlarını tek tek bozması sözde dost ve müttefik gibi görünen şer güçleri çileden çıkartıyor. Türkiye’ye hasım olan ülke ve kişilerin Türkiye’yi haritadan silmek için ne derece hain ve ne derece kalleşlikler içine girdiği Teşkilat dizisi ile izleyiciye aktarılıyor.

Zehra, Hulki, Uzay, Serdar, Pınar, Gürcan ve diğer MİT kahramanları yurt içinde ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarla teşkilatın göğsünü kabartıyor. Serdar’ın bir buçuk ay ortadan kaybolması ve bu süreçte de Türkiye düşmanı ajanların eline geçmesi sonrasında ise MİT elemanlarının kahramanlık destansı bir operasyonla Serdar’ı kurtarması sonrası, Zehra’nın kafasında hep Serdar’ın bir oyun içinde olduğuna yönelik şüpheleri barındırdı. Peki Serdar hain mi? Teşkilat Serdar kime çalışıyor? Teşkilat’ta Serdar MİT içine mi sızdırıldı?

Teşkilat Son Bölüm İzle

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

Türk toplumun kültür ve ahlak yapısını yerle yeksan edildiği sözde diziler adeta mantar gibi çoğaldığı bir ortamda TRT’nin dizileri vatandaşlar imdadına yetişiyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisi her bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Teşkilat 18. bölüm ile de yine reytingleri alt üst ettti. Eşinin doğalgaz arama gemisinde meydana gelen sabotaj sonrası kaybeden Zehra, kızının yalnız kaldığını söyleyerek teşkilattan ayıldığını söylemişti. Zehra, Teşkilat son bölümde nerede olduğu ortaya çıktı.

Teşkilat dizisinin yayımlanan 18. bölümünde Zehra’ya Serdar’ın ortadan kaybolduğu bir buçuk ayda ner olduğunu öğrenmek için gizli bir operasyona girişiyor. Girdiği bir evde Serdar ile doğalgaz gemisindeki sabotaj ile ilgili bir bilgiye ulaşıyor. Ancak bu bilgiye ulaştığı anda rehin alınarak Suriye’ye götürülüyor.

Konuşması için Zehra’ya işkence yapılıyor. Tüm işkencelere rağmen konuşmayan Zehra için ölüm emri veriliyor. Zehra, idam sehpasında tam son nefesini verecekken bir isimsiz kahraman çıka gelip Zehra’yı o cendereden kurtarıyor. Zehra’nın Türkiye’ye getiremsi için teşkilat özel birliği hemen harekete geçiyor.

Suriye’den Zehra’yı almak için yola çıkan teşkilat özel birliği onca badireden sonra Zeha’ya ulaşıyor. Zehra ve arkadaşlarının o cendereden kurtulması için büyük mücadele verilirken, Zehra, Serdar ile ilgili bombayı patlatıyor.

Teşkilat 19. bölüm merak ediliyor. Teşkilat 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat son bölüm fragmanında Zehra, Serdar’ın ilişkili olduğu video kaydı bulduğunu söylüyor. Zehra, “Gemiyi patlatan adam Serdar” dediği görülüyor.