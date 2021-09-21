Star Tv'nin En Sevilen Dizisi Kazara Aşk'ın Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Star tv'nin reyting rekorları kıran, en sevilen dizilerinden Kazara Aşk dizisinde hangi oyuncular var? Oyuncuları görselleriyle beraber sizlerle paylaşıyoruz.

Sinema - TV 21.09.2021, 13:17
Star Tv'nin En Sevilen Dizisi Kazara Aşk'ın Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

KAZARA AŞK DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDAKİ YÜZLER 

1- Civan Saydam 

2- Suda Zülal Güler

3- Uğur Çavuşoğlu

4- Servet Pandur 

5- Sadi Celil Cengiz

6- Aycan Koptur

7- Selin Işık

8- Burak Tamdoğan

9- Öykü Candanadam

10- Ali Haydar Çataltepe

11- Burakhan Yılmaz

12- Deniz Altan

13- Çağdaş Tekin

14- Nalan Örgüt

15- Billur Pınar Yılmaz

16- Nermin Yılmaz

#Star Tv #Kazara aşk
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