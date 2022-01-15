Şarkılar Bizi Söyler Konukları Kimler? 15 Ocak Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler'in konukları kimler? Kimler konuk olacak? Hangi şarkılar söylenecektir? Konuk şarkıcıları kimlerdir?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Serdar Ortaç, Bülent Özdemir ve Sinan Akçıl olacak.