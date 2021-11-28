Şarkılar Bizi Söyler 27 kasım tek parça izle

Hafta sonunun eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu haftada değerli konuklar ağırlanacak peki bu hafta kimler ağırlanacak sürprz konuklar kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Hangi şarkılar seslendirilecek?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER HANGİ KANNALDA BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler Kanal D' de ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler saat 20:00'de izleyicileriyle buluşuyor.

BU HAFTAKİ KONUKLAR

Bülent Serttaş

Ceylan Altay

Berdan Mardini

Canlı İzle

https://www.kanald.com.tr/