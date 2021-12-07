Müge Anlı Türkücü sevgili ve Safiye hanım Olayı

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Safiye kimdir?

Oğlu yaşında sevgilisi olan Safiye herkesi şok etti ahlaksız şekilde saçma bir ilişki yaşayan kadının hayatı herkesi şaşırttı.

Oğlu canlı yayına bağlanan kadın mantıklı cevap veremedi. Oğlu yaşındaki adamla görüşen ayrıca evli olan adam kendisinden 20 yaş büyük Safiye'yide dolandırdığı iddia ediliyor.