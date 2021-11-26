Müge Anlı Nurgül Beyhan cinayeti ne oldu?

Başarılı ve güzel sunucu Müge Anlı'nın sunmuş olduğu programda neler yaşandı? Nurgül Beyhan olayı nedir? Katil bulundu mu?

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTMIŞTI!

Katledilen Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın gelişi stüdyoyu karıştırdı. Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.

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Nurgül Beyhan evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi.

Korkunç bir cinayete kurban giden Nurgül Beyhan'ın ailesi Müge Anlı'ya katıldı. Katil veya katillerin bulunmasını istedi.

Otopsisiden boğularak öldürüldüğü belirlenen talihsiz kadının yakınlarının canlı yayında yaşanan sürece anlattı.

Nurgül Beyhan'ın ölmeden önce Müge Anlı'nın sözlerini paylaştığını belirten Beyhan'ın bir yakını katilin bulunmasını istedi.

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