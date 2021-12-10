Müge Anlı Meliha Özsu kimdir? katili bulundu mu?

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MELİHA ÖZSU OLAYI

Meliha Özsu olayı akıllara durgunluk getirdi. 18 yaşında av tüfeğiyle öldürülen genç kızın katilleri bulunamadı.

Anne ve babası ayrı olan Melisa Özsu babasının yanında kaldığı sırada başka biriyle kaçarak evlenmiş.

Annesi çaresiz kadın bu aileye vermeyin demesine rağmen babası evlendirmiş. Kısa bir süre sonra vefat eden genç kızın katilinin kim olduğu bilinmiyor.

Adana'da yaşanan olay çözüme kavuşturulacak mı? Şimdi herkes bunların cevabını merak ediyor.