Müge Anlı Birsen Demirok kimdir? Birsen Demirok olayı

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

Birsen Demirok Olayı Kimdir?

Acılı eş karım benim askerlik arkadaşımla kaçtı ondan şüpheleniyorum dedi. Herkes şok oldu Birsen Demirok kiminle kaçtı kimse bilmiyor. Birsen tekrar gelecek mi? Eşi olanları unutacak mı? Eşi tekrar dönerse güvenimi oluştururum dedi. Herkes şaşkına döndü.