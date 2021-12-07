Masumlar Apartmanı 50.bölüm tek parça izle
Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu Safiye evlenecek mi? Safiye sevdiğine kavuşacak mı? Hangi oyuncular diziye yeni katıldı hangi oyuncular diziden ayrılacak. Gülben doktora gidecek mi? Gülben Esat'ın dediğini yapacak mı? Gülben şimdi neler yapacak?
Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu Safiye evlenecek mi? Safiye sevdiğine kavuşacak mı? Hangi oyuncular diziye yeni katıldı hangi oyuncular diziden ayrılacak. Gülben doktora gidecek mi? Gülben Esat'ın dediğini yapacak mı? Gülben şimdi neler yapacak?
Masumlar Apartmanı 46. Bölüm Özeti:
Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.
Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir. Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.
Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.
Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” yeni bölümleriyle her salı 20.00’de TRT 1’de
https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani/bolum/45-bolum
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