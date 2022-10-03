Masterchef'te kim elendi? 2 Ekim 2022

Her akşam nefeslerin tutularak izlenendiği yarışma programı zorlu ve heyecanlı geçiyor. Yarışmacıların tek amacı eleme potasına girmemek ve elenmemek. Peki bu akşam eleme potasına giren yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Son 3'e kalan Çağatay, Fatma Nur ve Kaan ise elenmemek için yarıştılar. Son 3'e kalan isimler arasından potadan ilk kurtulan isim Fatma Nur oldu.