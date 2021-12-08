Masterchef final ne zaman?
Herkesin büyük heyecanla izlediği yarışma hergün dahada olaylı geçiyor. Yemek yapıp dostlukların arkadaşlıkların kurulduğu bazen kırgınlıkların yaşandığı yarışmada neler yaşandı hangi yarışmacı daha başarılı olacaktır? Elemelere kimler katılacaktır? Hangi yarışmacı başarı merdivenlerini tırmanacak hangi yarışmacı elenip yarışmaya veda edecek?
Herkesin büyük heyecanla izlediği yarışma hergün dahada olaylı geçiyor. Yemek yapıp dostlukların arkadaşlıkların kurulduğu bazen kırgınlıkların yaşandığı yarışmada neler yaşandı hangi yarışmacı daha başarılı olacaktır? Elemelere kimler katılacaktır? Hangi yarışmacı başarı merdivenlerini tırmanacak hangi yarışmacı elenip yarışmaya veda edecek?
MASTERCHEF FİNAL Mİ YAPACAK?
Masterchef her bölümünde ayrı bir heyecanla devam ediyordu. Zorlu rakipler güzel dostluklarda kurdu. Masterchef'in final yapacağı konuşuluyor. Masterchef ne zaman final yapacak henüz bir açıklama yapılmadı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10