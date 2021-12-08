Masterchef final ne zaman?

Herkesin büyük heyecanla izlediği yarışma hergün dahada olaylı geçiyor. Yemek yapıp dostlukların arkadaşlıkların kurulduğu bazen kırgınlıkların yaşandığı yarışmada neler yaşandı hangi yarışmacı daha başarılı olacaktır? Elemelere kimler katılacaktır? Hangi yarışmacı başarı merdivenlerini tırmanacak hangi yarışmacı elenip yarışmaya veda edecek?

MASTERCHEF FİNAL Mİ YAPACAK?

Masterchef her bölümünde ayrı bir heyecanla devam ediyordu. Zorlu rakipler güzel dostluklarda kurdu. Masterchef'in final yapacağı konuşuluyor. Masterchef ne zaman final yapacak henüz bir açıklama yapılmadı.