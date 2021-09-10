Kırmızı Oda'nın Yeni Sezon Fragamanı Yayınlandı Mı?

TV8'in reyting rekorlarını alt üst eden Kırmızı Oda dizisinin yeni fragramı gösterime verildi.. Dizinin her defasında yenilenen mükemmel kadrosu 17 Eylül cuma günü sevenleriyle buluşuyor..

Sinema - TV 10.09.2021, 14:33 10.09.2021, 15:07
Kırmızı Oda'nın Yeni Sezon Fragamanı Yayınlandı Mı?

Kırmızı Oda, toplumun farklı kesimlerinden tüm hayatları, psikiyatri ve psikologlar eşliğinde seyircilerle buluşturuyor. Herkesin kendinden çok fazla şey bulabileceği, insanların hayatını olduğu gibi ortaya koyan Kırmızı Oda, yeni fragramanda yeni yüzler, yeni oyuncu kadrosuyla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Kırmızı Oda ekibinin, işte fragmanı.. 

#Kırmızı Oda #tv8
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