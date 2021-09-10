Kırmızı Oda'nın Yeni Sezon Fragamanı Yayınlandı Mı?
TV8'in reyting rekorlarını alt üst eden Kırmızı Oda dizisinin yeni fragramı gösterime verildi.. Dizinin her defasında yenilenen mükemmel kadrosu 17 Eylül cuma günü sevenleriyle buluşuyor..
Sinema - TV 10.09.2021, 14:33 10.09.2021, 15:07
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|0
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|0