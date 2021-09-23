Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlıyor? Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanıdığımız Uğur Güneş ve Ramo dizisiyle kendini bize tanıtan Esra Bilgiç şimdi ise karşımıza Kanunsuz Topraklar dizisiyle çıkıyorlar. Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman? Hangi kanalda?

Sinema - TV 23.09.2021, 10:45 23.09.2021, 11:06
Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlıyor? Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanıdığımız Uğur Güneş ve Ramo dizisiyle kendini bize tanıtan Esra Bilgiç şimdi ise karşımıza Kanunsuz Topraklar dizisiyle çıkıyorlar. Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman? Hangi kanalda?

Yepyeni dizi Kanunsuz Topraklar seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Kanunsuz Topraklar hangi kanalda? Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak? Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu ne? Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in başrol aldığı Kanunsuz Topraklar hakkında son gelişmeler, seyircilerin merak ettiği ayrıntılar ve oyuncularla ilgili detaylar haberimizde.

Yakında ekranlarda yayınlanmaya başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ramo dizisi başrol oyuncusu Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in rol aldığı Kanunsuz Topraklar için ilk fragman yayınlandı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Zonguldak’ta bir maden kasabasında geçen dizi bir dönem dizisi olarak dikkat çekiyor. Dizi, Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki aşkı konu alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Esra Bilgiç

Uğur Güneş

Necip Memili

Murat Daltaban

Kaan Taşaner

Ali Erkazan

Mine Teber

Doğaç Yıldız

Onur Kaya

Ezgi Çelik

Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar’ın yönetmeni Faruk Teber, dizinin senaryosunu da Zülfük Yücel’e ait.

KAYNAK:ONEDİO

#Kanunsuz Topraklar
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2021
İmsak 04:24
Güneş 05:46
Öğle 12:05
İkindi 15:31
Akşam 18:13
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 3 9
2. Bodrumspor 3 9
3. Ankaraspor 3 7
4. Hekimoğlu Trabzon 3 7
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 3 7
6. Somaspor 3 7
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 3 7
8. Etimesgut Belediyespor 3 6
9. Çorum FK 3 5
10. Sakaryaspor 3 5
11. Sarıyer 3 4
12. Serik Belediyespor 3 3
13. Afjet Afyonspor 3 2
14. İnegölspor 3 2
15. Diyarbekirspor 3 1
16. Ergene Velimeşespor 3 1
17. Turgutluspor 3 0
18. Adıyaman FK 3 0
19. Kahramanmaraşspor 3 0
20. Niğde Anadolu FK 3 0
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0