Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlıyor? Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanıdığımız Uğur Güneş ve Ramo dizisiyle kendini bize tanıtan Esra Bilgiç şimdi ise karşımıza Kanunsuz Topraklar dizisiyle çıkıyorlar. Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman? Hangi kanalda?
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanıdığımız Uğur Güneş ve Ramo dizisiyle kendini bize tanıtan Esra Bilgiç şimdi ise karşımıza Kanunsuz Topraklar dizisiyle çıkıyorlar. Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman? Hangi kanalda?
Yepyeni dizi Kanunsuz Topraklar seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Kanunsuz Topraklar hangi kanalda? Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak? Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu ne? Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in başrol aldığı Kanunsuz Topraklar hakkında son gelişmeler, seyircilerin merak ettiği ayrıntılar ve oyuncularla ilgili detaylar haberimizde.
Yakında ekranlarda yayınlanmaya başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ramo dizisi başrol oyuncusu Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in rol aldığı Kanunsuz Topraklar için ilk fragman yayınlandı.
KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?
Zonguldak’ta bir maden kasabasında geçen dizi bir dönem dizisi olarak dikkat çekiyor. Dizi, Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki aşkı konu alıyor.
KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?
Uğur Güneş
Necip Memili
Murat Daltaban
Kaan Taşaner
Ali Erkazan
Mine Teber
Doğaç Yıldız
Onur Kaya
Ezgi Çelik
Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar’ın yönetmeni Faruk Teber, dizinin senaryosunu da Zülfük Yücel’e ait.
KAYNAK:ONEDİO
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0