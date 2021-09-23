Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman başlıyor? Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanıdığımız Uğur Güneş ve Ramo dizisiyle kendini bize tanıtan Esra Bilgiç şimdi ise karşımıza Kanunsuz Topraklar dizisiyle çıkıyorlar. Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman? Hangi kanalda?

Yepyeni dizi Kanunsuz Topraklar seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Kanunsuz Topraklar hangi kanalda? Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak? Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu ne? Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in başrol aldığı Kanunsuz Topraklar hakkında son gelişmeler, seyircilerin merak ettiği ayrıntılar ve oyuncularla ilgili detaylar haberimizde.

Yakında ekranlarda yayınlanmaya başlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ramo dizisi başrol oyuncusu Esra Bilgiç ile Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in rol aldığı Kanunsuz Topraklar için ilk fragman yayınlandı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NEDİR?

Zonguldak’ta bir maden kasabasında geçen dizi bir dönem dizisi olarak dikkat çekiyor. Dizi, Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki aşkı konu alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Esra Bilgiç

Uğur Güneş

Necip Memili

Murat Daltaban

Kaan Taşaner

Ali Erkazan

Mine Teber

Doğaç Yıldız

Onur Kaya

Ezgi Çelik

Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar’ın yönetmeni Faruk Teber, dizinin senaryosunu da Zülfük Yücel’e ait.

KAYNAK:ONEDİO