Kanunsuz Topraklar 10.bölüm full izle

Ekranların sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar dizisine katılacak oyuncular kimler izleyiciler merak ediyor dizinin yeni oyuncuları merak ediliyor. Peki diziye katılacak yeni oyuncular kimler?

Sinema - TV 09.12.2021, 08:10 09.12.2021, 08:19
Kanunsuz Topraklar 10.bölüm full izle

Ekranların sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar dizisine katılacak oyuncular kimler izleyiciler merak ediyor dizinin yeni oyuncuları merak ediliyor. Peki diziye katılacak yeni oyuncular kimler?

Diziye Katılan Yeni Oyuncular kim? Dizinin Konusu Ne?

Çarşamba Akşamları FOX TV'de izleyici ile buluşmaya devam eden ve başrollerinde Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in oynadıkları Kanunsuz Topraklar dizisine 3 başarılı isim daha katıldı. Dizinin kadrosunu güçlendiren yapımcılar diziyi daha iddialı hale getirmek istiyor. Kanunsuz Topraklar dizisine yeni katılan oyuncular kim?

Çarşamba Akşamları FOX TV'de izleyici ile buluşmaya devam eden ve başrollerinde Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in oynadıkları kanunsuz topraklar dizisine 3 başarılı isim daha katıldı.

Senaryosunu Zülküf Yücel'in Kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Faruk Teber' in oturduğu, Gold film'in imzasını taşıyan 'kanunsuz topraklar' dizisi, kadrosunu tecrübeli isimlerle doldurmaya devam ediyor.

Yine aynı şekilde 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde oynayan Uğur Güneş, Yılmaz karakterine hayat veriyordu. Çukurova'da pamuk işçiliği başta olmak üzere pek çok iş kolunda faaliyet gösteren işçilerin, adeta zoraki bir şekilde oluşturulmuş sisteme karşı ezilmesinin önüne geçen Yılmaz karakteri (Uğur Güneş) bu seferde Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Kanunsuz Topraklar' adındaki dizide yine aynı şekilde maden işçilerinin, zengin iş sahiplerine karşı mücadelesini dile getirirken, diğer taraftan imkansız aşka imza atan harika bir macera ile izleyiciyle her çarşamba buluşuyor.

Kanunsuz Topraklar Oyuncuları Kimler?

Esra Bilgiç, Necip Memeli ile Uğur Güneş'in başrollerinde oynadıkları "Kanunsuz Topraklar" oyuncu kadrosunda Murat Daltaban, Doğaç Yıldız, Kaan Taşaner,  Serdem Paçal, Eylül Su Sapan, Mine Şenhuy Teber, Derinsu Akkuş, Ezgi Çelik, Bora sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Şekip Taşpınar, Arif Diren, Doğaç Gözüdeli, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, İhsan İlhan ile Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı ve tecrübeli isimlerin bulunduğu Kanunsuz Topraklar dizisine üç yeni ismin daha dahil olduğu öğrenildi.

Kanunsuz Topraklar Dizisine En Son Katılan 3 Oyuncu Kim?

Özlem Tokaslan, 

Beyti Engin, 

Hazar Motan

Kanunsuz Topraklar Konusu Nedir?

Uğur Güneş'in hayat verdiği Davut karakterinin, Zonguldak'ta bir kömür madeni tesisinde çalışan bir işçi olduğu ve bu tesisin sahibi Malik Bey'in kızı Gülfem ile yaşadığı imkansız aşk anlatılıyor.

Bir tarafta ailesini bir arada tutmaya çalışan Davut, diğer taraftan kaybettiği küçük kız kardeşinin acısını yaşıyor. İşçisi olduğu iş yerinin sahibinin kızı ile imkansız bir aşka yelken açacak olan Davut, bundan sonraki süreçte acaba neler yapacak?

Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümleri her çarşamba akşamı saat 20. 00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

https://www.fox.com.tr/Kanunsuz-Topraklar/izle

kaynak:ilan365

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