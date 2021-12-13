Kalp Yarası saat kaçta ne zaman?

Kalp Yarası dizisine yeni oyuncu mu katılacak? Kalp Yarası dizisine yeni katılacak oyuncu kim olacak başrol oyuncusu mu olacak? İzleyiciler merakla açıklanacak ismi bekliyor. Peki hangi isim transfer olacak?

Kalp Yarası dizisine bomba transfer!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kalp Yarası'na bomba transfer gerçekleşti. İşte diziye katılan o isim..

Tomris Giritlioğlu'nun Teklif adlı hikâyesinden ekrana uyarlanan Kalp Yarası dizisine bomba transfer!

Sema Erol ve Mahir Erol'un senaryosunu yazdığı, Hülya Bilban'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Süreç Film'in ATV için hazırladığı Kalp Yarası dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı ve kadrosunda Zehra Yılmaz, İnanç Konukçu, Kemal Burak Alper, Nail Kırmızıgül, Merve Çağıran,Toprak Can Adıgüzel ve Şenay Gürler'in yer aldığı diziye son olarak Bora Cengiz dahil oldu.

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Bora Cengiz Kalp Yarası'nda!

30 yaşındaki yakışıklı oyuncu Bora Cengiz , Atv'nin sevilen dizi Kalp Yarası'nın kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu son olarak Alev Alev’de ise Serkan karakterine hayat vermişti.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan her hafta pazartesi saat 20:00'de Atv'de.

Kalp Yarası Canlı İzle

https://www.atv.com.tr/yayin-akisi