İkimizin sırrı dizisi İkimizin sırrı dizisinin konusu ne? İkimizin sırrı dizisinin oyuncuları kimler? İkimizin sırrı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İkimizin sırrı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv’nin sevilen dizisi İkimizin sırrı tüm heyecanı ile devam ediyor. Başrollerin Leyla Feray ve Aras Aydının paylaştığı İkimizin sırrı dizisi her Pazar saat 20:00’da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği ve senaryonun Özen Yula’nın kaleme aldığı İkimizin sırrı dizisi yeni bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. İkimizin sırrı dizisinin konusu ne? İkimizin sırrı dizisinin oyuncuları kimler?

İkimizin sırrı dizisi ne zaman çıkıyor? İkimizin sırrı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İkimizin sırrı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İKİMİZİN SIRRI KONUSU

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ve Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI

Oyuncuları:

Leyla Feray

Aras Aydın

Dolunay Soysert

Tülay Günal

Engin Alkan

Bestemsu Özdemir

Ceyhun Mengiroğlu

Ahsen Türkyılmaz