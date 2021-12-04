Güldür Güldür oyuncuları kimler?

Ekranların eğlenerek seyredilen programında bu hafta neler oldu hangi skeçler yapıldı hangi konular skeçler oynandı? Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show oyuncuları 2021

Sinema - TV 04.12.2021, 14:25 04.12.2021, 14:23
Güldür Güldür oyuncuları kimler?

Ekranların eğlenerek seyredilen programında bu hafta neler oldu hangi skeçler yapıldı hangi konular skeçler oynandı? Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?  Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show oyuncuları 2021

Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Güldür Güldür Show oyuncuları 2022

Ali Sunal'ın sunuculuğunu yürüttüğü Güldür Güldür Show programı, 2 Ekim'de yeni sezona başlıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden yeni isimlerle izleyici karşısına çıkıyor. İşte, 2021 Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan güldürü programı Güldür Güldür Show, yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek. Sevilen program, 2 Ekim Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. 

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

Yorumlar (0)
5
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7