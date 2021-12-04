Güldür Güldür oyuncuları kimler?

Ekranların eğlenerek seyredilen programında bu hafta neler oldu hangi skeçler yapıldı hangi konular skeçler oynandı? Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show oyuncuları 2021

Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Güldür Güldür Show oyuncuları 2022

Ali Sunal'ın sunuculuğunu yürüttüğü Güldür Güldür Show programı, 2 Ekim'de yeni sezona başlıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden yeni isimlerle izleyici karşısına çıkıyor. İşte, 2021 Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan güldürü programı Güldür Güldür Show, yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek. Sevilen program, 2 Ekim Cumartesi akşamı Show TV'de olacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.

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