Gerçeğin Peşinde Medine kimdir? Konusu nedir?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Farklı hayatlara dokunan programda çözümsüz kalan konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor.

MEDİNE KİMDİR?

Medine zorla alıkoyulduğunu şiddet ve tehdit aldığını dile getiriyor. Bir oğlu olan genç kadın oğlunuda göremiyor. Bakalım Medine'nin dertlerine çare bulanacak mı? Oğlu bulunacak mı?