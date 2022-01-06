Gerçeğin Peşinde Iraz kimdir?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Iraz kocasıyla yüz yüze geldi. Iraz doğru mu söylüyor? Herkes bunun cevabını merak ediyor. Çocuklarına ne oldu kim bakıyor?