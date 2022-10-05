Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir?
Ekranların yeni dizisi Gecenin Ucunda ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin içeriği merak ediliyor. İşte dizi detayları..
Ekranların yeni dizisi Gecenin Ucunda ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin içeriği merak ediliyor. İşte dizi detayları..
Gecenin Ucunda 1. Bölüm
Yeni bölüm tarihi: 5 Ekim Çarşamba 20:00
Kanal: Star Tv
Yayın Platformu: Televizyon
Tür: Dram
Sezon: 1
Yayın Günü: Çarşamba
Yayın Saati: 20:00
Bölüm Bilgisi: bugün İLK BÖLÜMÜ ile ekranda
Yapım Firması: TMC Film, Alim Yapım
Yönetmen: Barış Erçetin
Senaryo: Başar Başaran, Emre Özdür
Karakterler (Oyuncular):
Macide (Neslihan Atagül)
Kazım Işık (Kadir Doğulu)
Berrin Işık Kanbey (Zuhal Olcay)
Ahmet Işık (Sarp Levendoğlu)
Nermin Işık (Tuba Ünsal)
Cihangir Işık (Bertan Asllani)
Sara Kohen (Özge Özder)
Mert Öndeş (Kaan Taşaner)
Serra Pakdemir (Bestemsu Özdemir)
Şermin (Ebru Aykaç)
Zafer Pakdemir (Şencan Güleryüz)
Tunç Kandemir (Levent Özdilek)
(Aysun Metiner)
Can Pakdemir (Kerim İlhan)
Yasemin Kanbey (Aleyna Özgeçen)
(Hazal Şenel)
(Tugay Bahşi)
Gonca Yakut
Seyda Bayram
Cem Avnayim
Ufuk Tevge
Kuzey Kaya
Ubeyt Ünal
Oya Ünal
Konu: Peride Celal'in 'Gecenin Ucunda' isimli romanından uyarlanan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor. Yoksul bir ailede büyüyen Macide psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır.
Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide’nin hayatı Işık Ailesi’yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet’in ağabeyi Kazım’dan etkilenir.
Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım’ın evli olmasıdır. Macide’nin gelişiyle Işık Ailesi’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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|2. Adana Demirspor
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|8
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|4. Galatasaray
|8
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|8
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|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
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|7
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|7
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|8
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|18. Hatayspor
|7
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|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
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|10
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|13. Bournemouth
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