Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Gecenin Ucunda ilk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin içeriği merak ediliyor. İşte dizi detayları..

Gecenin Ucunda 1. Bölüm

Yeni bölüm tarihi: 5 Ekim Çarşamba 20:00

Kanal: Star Tv

Yayın Platformu: Televizyon

Tür: Dram

Sezon: 1

Yayın Günü: Çarşamba

Yayın Saati: 20:00

Bölüm Bilgisi: bugün İLK BÖLÜMÜ ile ekranda

Yapım Firması: TMC Film, Alim Yapım

Yönetmen: Barış Erçetin

Senaryo: Başar Başaran, Emre Özdür

Karakterler (Oyuncular):

Macide (Neslihan Atagül)

Kazım Işık (Kadir Doğulu)

Berrin Işık Kanbey (Zuhal Olcay)

Ahmet Işık (Sarp Levendoğlu)

Nermin Işık (Tuba Ünsal)

Cihangir Işık (Bertan Asllani)

Sara Kohen (Özge Özder)

Mert Öndeş (Kaan Taşaner)

Serra Pakdemir (Bestemsu Özdemir)

Şermin (Ebru Aykaç)

Zafer Pakdemir (Şencan Güleryüz)

Tunç Kandemir (Levent Özdilek)

(Aysun Metiner)

Can Pakdemir (Kerim İlhan)

Yasemin Kanbey (Aleyna Özgeçen)

(Hazal Şenel)

(Tugay Bahşi)

Gonca Yakut

Seyda Bayram

Cem Avnayim

Ufuk Tevge

Kuzey Kaya

Ubeyt Ünal

Oya Ünal

Konu: Peride Celal'in 'Gecenin Ucunda' isimli romanından uyarlanan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor. Yoksul bir ailede büyüyen Macide psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır.

Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide’nin hayatı Işık Ailesi’yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet’in ağabeyi Kazım’dan etkilenir.

Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım’ın evli olmasıdır. Macide’nin gelişiyle Işık Ailesi’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.