Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? konusu ne?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NE?

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır.

Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay’la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir.

Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

Azra Günay

GÖKÇE BAHADIR

Azra Günay, İstanbul’un önde gelen üst düzey aile hukuk bürolarından birinin büyük ortaklarındandır ve sansasyonel davalarda çok talep görmektedir. Babası Faruk 25 sene önce bakıcılarıyla birlikte kaçıp ailesini terk etmiş, bir süre sonra da ölüm haberi gelmiştir. Bu olayın Azra üzerindeki etkisi çok sarsıcı olmuştur. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır

Bugün kendi ailesini kurmuş, Sergen’le 15 yıla yakın süren bir evliliği olan Azra, her şeye sahip görünmektedir. Ancak geçmişinden gelen hayaletler sebebiyle geçmişiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Güneş Cevher

TÜLİN ECE

Güneş, Azra ve Sanem’in çok sevdikleri küçük kız kardeşleri. Ablaları gibi annesinin yolundan gitmemiş, üniversiteyi yarım bırakıp küçük bir kafe işletmeye başlamıştır. En küçük olduğu için kararları en tolere edilen Cevher kadını odur. Babasını en az tanımış ve ailenin kadınları tarafından büyütülmüş çocuk olan Güneş, Çolpan’ın boşanma sonrası yaşadığı depresif hayatına ve Azra ve Sanem’in zorlu geçen ergenlik yıllarına denk gelmiştir. Bu nedenle de ailenin en saf ve rahat karakteridir.

Güneş, erkek arkadaşı Yalın’ın ilişkilerini bir sonraki adıma taşımak istediği bu dönemde, hayattan ne beklediğini sorgulamaya başlar.

Sanem Cevher

GÖKÇE EYÜBOĞLU

Sanem de aile şirketlerinin avukatlarından biridir, ancak ablasına olan tüm benzerliği bu kadardır. O Azra’nın olmadığı her şeydir – pervasız, hedonistik ve 20’lerinde olduğu gibi şimdi 30’larındayken de nerede akşam orada sabah yaşayan biridir. Son derece özgür ruhlu, zeki ve eşine az rastlanır bir kadındır. Her şeye sahip gibi görünse de eğlence bittikten sonra, o da yapayalnızdır.

Sergen Günay

SARP AKKAYA

Sergen Günay başarılı bir avukat ve akademisyen. İyi bir baba ve özellikle çocuklarına çok bağlı. Azra ile Hukuk fakültesinde tanışıp birlikte olmaya başlamışlar. Sergen ailesine karşı son derece korumacıdır. Dışarıdan bakıldığında hem iş hem özel hayatlarında ideal çift gibi görünürler.

Ancak çocuk büyütmenin getirdiği kaçınılmaz baskı, vücudunun gitgide yaşlanması, iş hayatı ve birlikte geçirilen yılların yükü, bir zamanlar sağlam olan ilişkisindeki çatlakları göz önüne sermeye başlar. İyi bir eş olmak, iyi bir baba olmak kadar kolay değildir artık onun için.

Çolpan Cevher

SUMRU YAVRUCUK

İstanbul’un en ünlü boşanma avukatlarından biridir ve kayınpederinden kalan Çolpan Cevher Hukuk Bürosunun başındadır. Çolpan çok zeki bir strateji uzmanıdır. Boşanmalar hukuk dünyasının son derece sevimsiz bir ucuyken, cam tavanı yumruklarıyla parçalayarak kariyerinde yükselmiştir. Kendi alanında çığır açmış bir isimdir, ancak bu bakımdan gördüğü büyük saygının bedelini özel hayatıyla öder. 3 kızını tek başına yetiştiren Çolpan, tam bir Demir Leydi’ye dönüşmüştür. Espri anlayışını ve kıvrak zekasını kaybetmemesine rağmen, şirketinin başarısını ve 3 kızının emniyetli hayatlarını sürekli kılmak için, yorulmak bilmeden 7/24 çalışmaktadır.

Yıldırım Şahin

YİĞİT KİRAZCI

Yıldırım Şahin başarılı bir boşanma avukatı. Zeki, karizmatik ve rekabeti seven, hırslı, gençliğinde ise oldukça çapkın bir delikanlıdır. Azra ve Sergen’le hukuk fakültesinden arkadaştırlar. Azra o zamanlarda bile içten içe Yıldırım’dan hoşlansa da babası gibi çekici ve güvenilmez bir adam olduğu için ilişkilerini dostluktan öteye götürmez. Ta ki evlilik günün arifesine kadar. O gün ilk kez birbirlerine aşklarını itiraf etmiş olsalar da Azra daha güvenilir bi adam olarak gördüğü Sergen ile evlenir. Yıldırım da İstanbul’u terk eder.

Yurt dışında iyi bir kariyer sahibi olan Yıldırım yıllar sonra şaşırtıcı bir şekilde İstanbul’a dönmeye karar vermiştir. İstanbul’a gelişinin ardında yatan sır yavaş yavaş açığa çıkarken Erman Arsen Hukuk bürosunda Azra ile tekrar bir araya gelmeleri onun tüm hayatını tekrar planlamasına sebep olur.