Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün çeşitli aile sorunları ile ekranlara geliyor. Programın yeni konusu öldürülen Gamze. Peki Gamze'yi kim öldürdü?

Didem Arslan Vazgeçme Gamze'yi Kim Öldürdü?

15 yaşındaki Gamze öldürüldü. Gamze'yi kimin öldürdüğü bilinmiyor. Babasıyla arasındaki ilişkiyide kimse normal karşılamamıyor. Herkes Gamze'yi kimin öldürdüğünü, neden öldürüldüğünü merak ediyor.