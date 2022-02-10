Didem Arslan Rukiye kim? Konusu nedir?

Didem Arslan programı heyecanla devam ediyor. Programda çeşitli konular çözüme kavuşturuluyor.

Rukiye'nin kendinden 45 yaş büyük kocası başından vurulacak öldürülmüş. Rukiye şüpheli davranışlarıyla dikkat çekiyor.

Stüdyoda sürekli bağıra bağıra konuşması suçlu davranışlarıyla dikkat çeken Rukiye neden böyle davranıyor? Kocasını kim öldürdü? Katil kim?