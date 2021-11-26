Destan dizisi 1.bölüm tek parça izle

Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir? Hangi oyuncular oynayacaktır? Destan dizisi ne zaman başlayacaktır? Hangi kanalda yayınlanacaktır? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak mı?

Sinema - TV 26.11.2021, 16:55 26.11.2021, 17:02
Destan dizisi 1.bölüm tek parça izle

Destan dizisi oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir? Hangi oyuncular oynayacaktır? Destan dizisi ne zaman başlayacaktır? Hangi kanalda yayınlanacaktır? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak mı?

Destan oyuncuları ve konusu nedir? Destan dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Ekranlarda yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Destan dizisi oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Destan dizisinin merakla beklenen fragmanı yayımlandı. ‘Destan’ın ilk fragmanına Ebru Şahin’in canlandırdığı Akkız’ın “Ben Dağ’ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim... Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim” sözleri damga vurdu.  Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesinin ele alındığı Destan dizisinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Edip Tepeli.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.
Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Destan dizisinin çekimlerinin başladığını duyurarak tüm ekibe ve oyunculara hayırlı olmasını" diledi. Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdeleyen Bozdağ, 'Yetim ve savaşçı bir kızla öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söyledi.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır ve Esra Kılıç da yer alıyor.

DESTAN DİZİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Destan dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

https://www.atv.com.tr/destan/1-bolum-1-fragman/izle

#Destan
Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 14 32
2. Hekimoğlu Trabzon 14 32
3. Sivas Belediyespor 14 30
4. Çorum FK 14 27
5. Bodrumspor 14 26
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 14 25
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 14 24
8. Ankaraspor 14 22
9. Afjet Afyonspor 14 22
10. Somaspor 14 22
11. Serik Belediyespor 15 20
12. Etimesgut Belediyespor 14 19
13. Diyarbekirspor 15 18
14. İnegölspor 14 18
15. Turgutluspor 14 14
16. Sarıyer 14 12
17. Ergene Velimeşespor 14 11
18. Adıyaman FK 14 7
19. Niğde Anadolu FK 14 5
20. Kahramanmaraşspor 14 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6