ÇGHB2 2021 yeni sezon da hangi isimler ayrıldı? Hangi isimler neden ayrıldı?ÇGHB2 oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar2 izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Eser Yeneler sunumuyla yayınlanacak Çok Güzel Hareketler Bunlar2 son duyurulara göre oyuncu kadrosuna birçok isim veda ettiği yönünde. ÇGHB’dan ayrılan 2 isim kim? ÇGHB kadrosundan neden ayrıldılar? Kimler neden ayrıldı? Yeni ayrılıklar olacak mı?ÇGHB2’den kimler neden ayrıldı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar2 izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Eser Yeneler sunumuyla yayınlanacak Çok Güzel Hareketler Bunlar2 son duyurulara göre oyuncu kadrosuna birçok isim veda ettiği yönünde. ÇGHB’dan ayrılan 2 isim kim? ÇGHB kadrosundan neden ayrıldılar? Kimler neden ayrıldı? Yeni ayrılıklar olacak mı?ÇGHB2’den kimler neden ayrıldı?
Kanal D’nin en sevilen programı olan Çok Güzel Hareketler Bunlar2 Pazar akşamları milyonları ekranlara kitlemeye devam ediyor. Kadroda yer alan ve sevilen isimler olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay’ın ayrılığını henüz atlatamayan izleyicilere kötü haber geldi. Oyuncu kadrosundan yeni isimler ayrılıyor.
Çok güzel hareketler bunlar kadrosundan ayrılan isimler şunlar:
Begüm Çağla Taşkın,
Birsel Kılınçcı,
Arzu Susantez,
Sema Özkan,
Didem Ruhi,
Edanur Hancı,
Gözde Şencan
Yiğit Taşdemir
Yeni Sezondaki oyuncu kadrosundaki oyuncular
Eser Yeneler sunumuyla yayınlanacak Çok Güzel Hareketler Bunlar2'nin oyuncu kadrosu şöyle:
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cenan Adıgüzel
Cemile Canyurt
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen
Tuğba Yılmaz
Cansu Mumcu
Ecem Sena Bayır
Engin Demircioğlu
Fatih Öztürk
Hamza Yazıcı
Hande Özen
Hilmi Deler
Talha Karcı
Yasin Çam
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0