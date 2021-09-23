ÇGHB2 2021 yeni sezon da hangi isimler ayrıldı? Hangi isimler neden ayrıldı?ÇGHB2 oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar2 izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Eser Yeneler sunumuyla yayınlanacak Çok Güzel Hareketler Bunlar2 son duyurulara göre oyuncu kadrosuna birçok isim veda ettiği yönünde. ÇGHB’dan ayrılan 2 isim kim? ÇGHB kadrosundan neden ayrıldılar? Kimler neden ayrıldı? Yeni ayrılıklar olacak mı?ÇGHB2’den kimler neden ayrıldı?

Kanal D’nin en sevilen programı olan Çok Güzel Hareketler Bunlar2 Pazar akşamları milyonları ekranlara kitlemeye devam ediyor. Kadroda yer alan ve sevilen isimler olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay’ın ayrılığını henüz atlatamayan izleyicilere kötü haber geldi. Oyuncu kadrosundan yeni isimler ayrılıyor.

Çok güzel hareketler bunlar kadrosundan ayrılan isimler şunlar:

Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay’ın farklı projelerde yer alacakları için ama altta ismi yazılan oyuncuların ise Kadroda planlanan oyuncu değişikliği nedeniyle ayrılacağı düşünülüyor.

Begüm Çağla Taşkın,

Birsel Kılınçcı,

Arzu Susantez,

Sema Özkan,

Didem Ruhi,

Edanur Hancı,

Gözde Şencan

Yiğit Taşdemir

Yeni Sezondaki oyuncu kadrosundaki oyuncular

Eser Yeneler sunumuyla yayınlanacak Çok Güzel Hareketler Bunlar2'nin oyuncu kadrosu şöyle:

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cenan Adıgüzel

Cemile Canyurt

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen

Tuğba Yılmaz

Cansu Mumcu

Ecem Sena Bayır

Engin Demircioğlu

Fatih Öztürk

Hamza Yazıcı

Hande Özen

Hilmi Deler

Talha Karcı

Yasin Çam