Çember dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu?
Star TV ekranlarında çıkan yeni dizi Çember izleyen herkes tarafından merak ediliyor. Hangi günler yayınlanıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV ekranlarında çıkan yeni dizi Çember izleyen herkes tarafından merak ediliyor. Hangi günler yayınlanıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Polisiye dizisi olan çember STAR TV de yayınlandı fakat oyuncu kadrosunda kimler olduğu ve Dizinin konusu da merak edilen sorulardan birisi oldu. detaylar haberimizde.
Çember Dizisi'nin Konusu
Türkiye'nin 4 bir yanındaki gizemli ve farklı çozülmemiş dosyalarını çözmek için İstanbul müdürlüğü tarafından özel seçilmiş bir ekip kurulur
Uzman Barış Başkomiser'in lider olduğu bir ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır.
Yalan konuşanları hemen sezen duygu durumundan hal ve hareketlerinden bulan yeni komiser yardımcısı Ayşe
Komik ve olayları bakış açısıyla çözen Komiser Adem
Öbür polislerden çok farklı bu dört polis tek bir vakada birleşir ve beraber çalışırlar.
Çember Dizisi'nin Oyuncu Kadrosu
Barış Bağcı (Başkomiser Barış)
Anıl Altan (Komiser Yardımcısı Volkan)
Pelin Akil(Komiser Yardımcısı Ayşe)
Serhat Kılıç(Komiser Adem)
Melisa Sözen
Sedef Avcı
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|4
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|3
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0