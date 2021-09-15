Çember dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu?

Star TV ekranlarında çıkan yeni dizi Çember izleyen herkes tarafından merak ediliyor. Hangi günler yayınlanıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Polisiye dizisi olan çember STAR TV de yayınlandı fakat oyuncu kadrosunda kimler olduğu ve Dizinin konusu da merak edilen sorulardan birisi oldu. detaylar haberimizde.

Çember Dizisi'nin Konusu

Türkiye'nin 4 bir yanındaki gizemli ve farklı çozülmemiş dosyalarını çözmek için İstanbul müdürlüğü tarafından özel seçilmiş bir ekip kurulur

Uzman Barış Başkomiser'in lider olduğu bir ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır.

Yalan konuşanları hemen sezen duygu durumundan hal ve hareketlerinden bulan yeni komiser yardımcısı Ayşe

Ekibin bilişim uzmanı olan birde çok heyecanı komiser yardımcısı Volkan

Komik ve olayları bakış açısıyla çözen Komiser Adem

Öbür polislerden çok farklı bu dört polis tek bir vakada birleşir ve beraber çalışırlar.

Çember Dizisi'nin Oyuncu Kadrosu

Barış Bağcı (Başkomiser Barış)

Anıl Altan (Komiser Yardımcısı Volkan)

Pelin Akil(Komiser Yardımcısı Ayşe)

Serhat Kılıç(Komiser Adem)

Melisa Sözen

Sedef Avcı