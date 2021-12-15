Çağla ile yeni bir gün Osman Müfüoğlu kimdir kaç yaşında nereli?
Çağla Şikel'in program konukları kimlerdir? Program ne zaman saat kaçta başlıyor? Program konukları hangi şarkıları seslendirecek?
Çağla Şikel'in program konukları kimlerdir? Program ne zaman saat kaçta başlıyor? Program konukları hangi şarkıları seslendirecek?
Osman Müftüoğlu Kimdir?
1955'te Anamur'da doğdu. 1972'de Anamur Lisesi'ni, 1978'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'te iç hastalıkları uzmanı, 1989'da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989'da doçent, 1990'da iç hastalıkları klinik şefi, 1997'de profesör oldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|15
|31
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|16
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Altınordu
|16
|16
|18. Denizlispor
|15
|15
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Aston Villa
|17
|22
|10. Wolverhampton
|16
|21
|11. Brentford
|16
|20
|12. Brighton
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Southampton
|16
|16
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|17
|10