Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? konusu nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adana’nın göz dolduran doğal güzelliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekranlardan taşıyor. Dizi çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova’yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu

HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL - HAKAN GÜMÜŞOĞLU

14 Şubat 1982 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir

MURAT ÜNALMIŞ - DEMİR YAMAN

23 Nisan 1981 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve “Üç Kadın”, “Deli Duran”, “Sen Ne Dilersen” adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır.

ERKAN BEKTAŞ - ABDÜLKADİR KESKİN

Erkan Bektaş 11 Mart 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30.bölümünde Kalender Çelebi yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir.

2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.

İLAYDA ÇEVİK - BETÜL

Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik, 7 Ekim 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan genç oyuncu, ortaokul çağlarında Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi aldı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etti. İlk profesyonel tiyatro performansını “Çocuk Bahçesi” isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda, Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.



HANDE SORAL - ÜMİT

2 Şubat 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu sektöre şans eseri girmiştir. 54 kilo ve 160 cm boyundaki Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Güzel oyuncu 2007 yılında Tolga Çevik’in yer aldığı Komedi Dükkanı programına seyirci olarak katılmış ve o bölümde sahneye çıkmıştır. Sahnedeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Soral, ilerleyen yıllarda BKM Mutfak ekibine girmiş ve oyunculuk eğitimleri almıştı. Güzel oyuncu ilk kez Küçük Kadınlar adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir.

FURKAN PALALI - FİKRET PALALI

27 Ekim 1986 yılında Konya'da doğmuştur. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

Orta okulu Konya Özel Diltaş Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Palalı, üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ankara'da aldığı 6 aylık yaratıcı drama eğitimi, Tuncay Özinel' den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimi ve Ferdi Merter'den aldığı karakter oyunculuğu eğitimleri de olan Palalı; halen Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

BÜLENT POLAT - GAFFUR

Bülent Polat 8 Mart 1979 yılında Tunceli'de doğmuştur. Zaza asıllı Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

1993 yılında "Yer Gösterme" ile başlayan profesyonel tiyatro yaşamı, 1994'te yine aynı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle devam etti. Daha sonra yine aynı tiyatro ile mukavele yenileyen Polat, "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı. Orhan Oğuz 'un yönettiği "Herkesin Gözü Önünde" adlı oyunda olgunluk dönemindedir.

Polat daha sonra kariyerine yeni bir yön çizmeye karar verdi; "Yılan Hikayesi"nde, Orhan Oğuz'un yönettiği "Son Oyun" adlı TV filminde oynadı. Ardından "Gece Kahvesi" adlı programda sıra dışı karakterler çizdiği skeçlerde rol aldı. 2004'te Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programında Engin Günaydın ile beraber her hafta yayınlanan bölümlerde damatlar adında kısa skeçlerle çıktı. Asıl ününü ise Avrupa Yakası dizisindeki 3,5 sene canlandırdığı Şehsuvar(Şesu) karakteriyle kazandı.

Bülent Polat Buzda Dans adlı yarışmaya katıldı. Ardından ABD'ye gidip önce dil sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce Los Angeles'ta Stella Adler'ın oyunculuk atölyesine katıldı. Sonra New York'a geçti. Orada bir yandan eğitim alırken bir yandan da geçimini sağlamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliğine başladı. ABD'de kaldığı süre boyunca Manhattan'da bar işleten Polat 2011'de Türkiye'ye döndü.

2013 yılında, Kanal D'de yayınlanan İnadına Yaşamak adlı dizide, "Sansar" rolünü canlandırmıştır. 2018 yılından beri Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakterini canlandırıyor.

SELİN YENİNCİ - SANİYE

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat vermekte.

