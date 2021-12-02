Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizinde Feleke karakterine hayat veren oyuncu Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

Sinema - TV 02.12.2021, 12:35 02.12.2021, 12:37
Bir Zamanlar Çukurova 116.bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizinde Feleke karakterine hayat veren oyuncu Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizde...

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

 ATV ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Feleke karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Biz de bunun üzerine Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLÜYOR MU? KEREM ALIŞIK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizide Ali Rahmet Fekeli karakteriyle gönüllere taht kuran Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özellikle son günlerde ünlü oyuncunun projeye veda edeceği konuşulanlar arasında

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın 106. ya da 107. bölümde diziye veda edecek.

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, şair. Oyuncu Sadri Alışık ile oyuncu Çolpan İlhan'ın oğulları. Şair ve yazar Attila İlhan dayısıdır.  5 Haziran 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Askerliğini Gölcük’de bahriyeli olarak yaptı. Günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi’de Hakan Altıner’in yöne adlı oyunla adımını attı. 2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay‘ın yaptığı “Dansöz” filmi ile yaşadı. 2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yapmaktadır.

13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.

Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.  Kerem Alışık kimdir, kaç yaşındadır? Gonca Vuslateri ile sevgililer mi?

 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

kaynak:bölge gündem

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