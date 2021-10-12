Benim Hayatım Ne Zaman Başlıyor? Benim Hayatım Dizisi Fragmanı, Benim Hayatım Dizisi Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? Benim Hayatım Dizisi Oyuncu Kadrosu, Benim Hayatım Dizisi Konusu
Star TV'de yayınlanacak ''Benim Hayatım'' dizisine dair ilk detaylar belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusu ile izleyiciyi ekrana bağlayacak olan Benim Hayatım isimli dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor.
Benim Hayatım dizisinin Yapımcılığını BVB Yapım (Bahadır Özdener) üstlenmekte, genel yönetmenliğini Onur Tan yapmakta, yönetmen koltuğuna Orkun Çatak oturmakta, Senaryosunu Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme almaktadır.
BENİM HAYATIM OYUNCULARI
Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek.
BENİM HAYATIM KONUSU
Benim Hayatım yakında Star TV'de.
kaynak:kamuajans
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|8
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|3
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