Behzat Ç. geri geliyor! Acun Ilıcalıdan muhteşem haber!

Erdal Beşikçioğlu ile hayat bulan Behzat Ç ile olan tüm anlaşmaların tamamlandığı öğrenildi

Sinema - TV 13.09.2021, 15:29
Behzat Ç. geri geliyor! Acun Ilıcalıdan muhteşem haber!

Erdal Beşikçioğlu ile hayat bulan Behzat Ç ile olan tüm anlaşmaların tamamlandığı öğrenildi 

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı bir zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç.'nin uyarlaması ile yeniden ekranlara dönüyor. Star TV'de yayınlanan Kağıt Ev dizisiyle yeniden hayranları karşısına çıkıyor.
Behzat Ç. dizisi için daha önceden açıklama yapan oyuncu Blu TV kanalı ile anlaşamadığı için projeden vazgeçildiğini duyurdu. Bir iddiada usta oyuncu Behzat Ç.'yi oynamak istememesiydi.
Son bilgilere göre TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı Beşikoğlu ile görüşme yaptığı ve Behzat Ç. dizisinin yeniden vizyona gireceğini açıkladı. Yeni Behzat Ç. dizisi konusunda neler göreceğiz.

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