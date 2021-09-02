Barbaroslar ne zaman başlıyor? Barbaroslar hangi gün yayınlanacak?

TRT ekranlarına bomba dizi! Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar ne zaman ekranlarda olacak? TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın hangi gün yayınlanacağı merak ediliyor. Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alacağı dizi ne zaman başlıyor?Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı TRT 1'in yeni tarihi dizisi Barbaroslar'ın hangi gün yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Barbaroslar dizisi hangi gün yayınlanacak?Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların hikayesini konu edinen TRT 1'in Es Film imzalı dizisi Barbaroslar, tarihi dizi severler tarafından dört gözle bekleniyor.

TRT Barbaroslar dizisi hangi gün yayınlanacak? Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? İşte Barbaroslar yayın tarihi!Barbaroslar Hangi Gün Yayınlanacak? Ne Zaman Başlayacak?



TRT'nin merakla beklenen ve büyük bir çalışma ile hazırlanan Barbaroslar dizisi yakında başlıyor.

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Barbaroslar dizisi Es Film yapımclığında başlıyor. Ancak dizinin yayın günü merak konusu oldu.



Barbaroslar dizisi hangi gün başlayacak? Barbaroslar ne zaman başlıyor? Barbaroslar yayın tarihi ne zaman? Barbaroslar ilk bölüm ne zaman?

TRT'nin yeni dizisi Barbaroslar merakla bekleniyor. Tarihi dizileri ile son yıllarda büyük reytingler elde eden TRT bu sezon büyük bir projeye imza attı. Barbaroslar dizisi ummalı bir çalışma ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Barbaroslar dizisi için yurt dışından önemli fantastik yapımlara imza atan ünlü yönetmenler getirildi.

Peki Barbaroslar ne zaman başlayacak? Barbaroslar yayın günü ne olacak? Barbaroslar hangi gün yayınlanacak?

TRT'nin şimdilik boş günlerine bakarsak, Pazartesi Alp Arslan, salı günü Masumlar Apartmanı, çarşamba Dünya Hali, perşembe Bir Zamanlar Kıbrıs, cumartesi Gönül Dağı ve pazar günü Teşkilat dizileri görüldüğünden boş günleri Cuma kalıyor.

TRT Barbaroslar'ı Cuma mı yayınlanacak? Yoksa dizilerinden birinde gün değişikliğine mi gidecek?

Gelen duyumlar arasında TRT'nin Barbaroslar dizisini Perşembe'ye almak istediği bu nedenle Bir Zamanlar Kıbrıs dizisini cuma gününe alacağı var. Eğer Barbaroslar Perşembe günü yayınlanırsa ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız dizilerine rakip olacak.

BARBAROSLAR OYUNCU KADROSU

Barbaroslar kadrosunda Engin Düzyatan, Yetkin Dikinciler, Yiğit Özşener, Ulaş Tuna Astepe, Caner Topçu, Gülcan Arslan, İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Melis Babadağ, Miraç Sözer gibi isimler yer alacak.