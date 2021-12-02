Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Reyting rekorları kıran dizi heyecan verici geçiyor. Peki son bölümde neler oldu nasıl geçti? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor, konusu nedir? Barbaroslar dizisi oyuncuları kim, hangi gün? Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kısa sürede dikkat çeken Barbaroslar dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da yapılıyor.

BARBAROSLAR DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan - Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe - Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa)

Yiğit Özşener - Pietro

Pelin Akil - Isabel

Melis Babadağ - Zeynep

Gülcan Arslan - Despina

Yetkin Dikinciler - İshak Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu - Derviş

Devrim Evin - Antuan

İsmail Filiz - Kılıçoğlu

Caner Topçu - İlyas Reis

Mehmet Atay - Kılıç Bey

Mehmet Ali Kaptanlar - Yorgo

Ümit Çırak - Slyvio

Armağan Oğuz - Radko

Serpil Özcan - Asiye

Tolga İskit - Cafer

Doruk Nalbantoğlu - Gülletopuk

Murat Göçmez - Horozcu

Batuhan Bayar - Niko

Sedat Mert - Misket

Uğur Karabulut - Hekim Giovanni

Gökay Müftüoğlu - Diego

Nezir Çınarlı - Hayrabay

Eren Demirbaş - Müneccim

Tolga Akkaya - Yareli Hasan

Gökhan Gencebay - Bülbül

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

https://www.trt1.com.tr/diziler/barbaroslar-akdenizin-kilici