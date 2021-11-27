Aşk Mantık İntikam son bölüm full izle

Esra ve Ozan'ın kapak fotoğrafları olay oldu nasıl bir fotoğraf koyulduğu merak konusu oldu sosyal medya fotoğraflarla sallandı peki nasıl bir fotoğraf koyulmuş haberimizde sizler için yer verdik..

Aşk Mantık İntikam’ın kavuşamayan iki aşığı Esra ve Ozan dergiye kapak oldu sosyal medya yıkıldı!..

İlhan Şen ve Burcu Özberk’in hayat verdiği ‘Ozan’ ve ‘Esra’ karakterleri izleyici tarafından kısa sürede benimsendi. Adından da anlaşılacağı gibi, aşk ve intikam temaları üzerine kurulu romantik- komedi tarzındaki dizide birbirine aşık ancak bir türlü kavuşamayan karakterlere hayat veren Özberk ve Şen ikilisi Hello Dergisi’nin yeni sayısına kapak oldu.

Dergi için objektif karşısına geçen çiftin pozları hayranlarını mest etti. Çift, dergiye samimi açıklamalarda bulundu. İlhan Şen, ‘Dizide olduğu gibi aşk sizce de bazı zamanlar intikam içerir mi? Yoksa durum daha mı farklıdır kendi bakış açınızdan’ sorusunu şu şekilde yanıtladı;

“Herhangi bir şey intikam içermemeli bence. Hele ki adına aşk denen dürtü. Asla. Varsa elde kalan bir güzel anı biten bir aşkın sonunda, tamamdır.”

Güzel oyuncu Burcu Özberk ise aynı soruya, “İntikam için çok hırslı ve canının çok yanmış olması gerekir. İçinde az da olsa merhamet duygusu barındıran bir insan intikam alamaz diye düşünüyorum, ben yapamam herhalde” yanıtını verdi.

Dergiye verdikleri pozları instagram hesaplarına da taşıyan Burcu Özberk ve İlhan Şen’in pozları takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.