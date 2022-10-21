Alelade Show'un konukları kimler? 22 Ekim Cumartesi
Hafta sonu akşamlarının yeni eğlence programı Alelade Show her cumartesi ekranlarda. Farklı farklı ünlü isimleri ağırlayan programın bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki Alelade Show'un bu haftaki konukları kimler?
Hafta sonu akşamlarının yeni eğlence programı Alelade Show her cumartesi ekranlarda. Farklı farklı ünlü isimleri ağırlayan programın bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki Alelade Show'un bu haftaki konukları kimler?
ALELADE SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER? 22 EKİM CUMARTESİ
Serdar Ortaç
İrem Derici
Berfu Yenerler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|10
|9
|16. Antalyaspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|10
|18
|3. Sakaryaspor
|10
|18
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|9
|17
|6. Pendikspor
|8
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6