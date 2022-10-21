Alelade Show'un konukları kimler? 22 Ekim Cumartesi

Hafta sonu akşamlarının yeni eğlence programı Alelade Show her cumartesi ekranlarda. Farklı farklı ünlü isimleri ağırlayan programın bu haftaki konukları merak ediliyor. Peki Alelade Show'un bu haftaki konukları kimler?

ALELADE SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER? 22 EKİM CUMARTESİ

Serdar Ortaç

İrem Derici

Berfu Yenerler