4 Aralık Cumartesi TV yayın akışı 4 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
4 Aralık Cumartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 4 Aralık Cumartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 4 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 4 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 4 Aralık Cumartesi TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
4 Aralık Cumartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 4 Aralık Cumartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 4 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 4 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 4 Aralık Cumartesi TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
12:50 Destan
16:00 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Benim Hayatım
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi
23:00 Delibal
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Elkızı
16:45 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elkızı
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Muhteşem Kraliçe
08:25 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
12:50 Teşkilat (Altyazılı)
15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gizli Kod
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Bir Yemek Olsan
10:30 MasterChef Türkiye
16:00 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7