4 Aralık Cumartesi TV yayın akışı 4 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

4 Aralık Cumartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 4 Aralık Cumartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 4 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 4 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 4 Aralık Cumartesi TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

12:50 Destan

16:00 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Benim Hayatım

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi

23:00 Delibal

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Elkızı

16:45 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Elkızı

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Muhteşem Kraliçe

08:25 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

12:50 Teşkilat (Altyazılı)

15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gizli Kod

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Bir Yemek Olsan

10:30 MasterChef Türkiye

16:00 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda