4 Aralık Cumartesi TV yayın akışı 4 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

4 Aralık Cumartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 4 Aralık Cumartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 4 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 4 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 4 Aralık Cumartesi TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

Sinema - TV 04.12.2021, 09:55 04.12.2021, 09:57
4 Aralık Cumartesi TV yayın akışı 4 Aralık TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

4 Aralık Cumartesi 2021 TV yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Fox TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal 7’de bugün ne var? 4 Aralık Cumartesi TV'de olan dizler, programlar, yarışmalarda merak ediliyor. 4 Aralık hangi diziler var? Kanallardaki yayın akışları neler? Tatilde TV de neler var? 4 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi diziler var? Saat kaçta? 4 Aralık Cumartesi TV Yayın Akışı Kanal d, FOX Tv , Show Tv, Tv8, TRT 1, Star Tv Yayın akışı Bugün TV'de neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
12:50 Destan
16:00 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Benim Hayatım
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi
23:00 Delibal

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Elkızı
16:45 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elkızı
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Muhteşem Kraliçe
08:25 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
12:50 Teşkilat (Altyazılı)
15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gizli Kod

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Bir Yemek Olsan
10:30 MasterChef Türkiye
16:00 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda

Yorumlar (0)
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parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
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